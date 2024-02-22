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    • Haberler > Politika > Özgür Özel'den 'Hatay' krizine ilişkin açıklama: Lütfü Savaş gösterebileceğimiz en iyi aday

    Özgür Özel'den 'Hatay' krizine ilişkin açıklama: Lütfü Savaş gösterebileceğimiz en iyi aday

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Hatay' krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceğimiz en iyi aday. Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyoruz. Anket, örgüt, milletvekilleri; tamamı 'Lütfü Savaş' dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV canlı yayının da 'Hatay' krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Hatay'ın kaderi Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde. Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceğimiz en iyi aday. Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyoruz. Anket, örgüt, milletvekilleri; tamamı 'Lütfü Savaş' dedi. 

    Lütfü Savaş'ı niye yaptın niye yaptın? E yapmayayım da AK Parti mi kazansın.

    1156 adayın hepsi oy çokluğu ya da oy birliğiyle açıklandı. Bence çok doğru adaylaştırmalar yaptık. Üç ay boyunca ince eledik sık dokuduk. 

    DEM'li çay memli çay hepsi yalan çıktı. Türkiye'de hiçbir partiyle ittifak yapmayacağız diyor DEM, kent uzlaşısıyla aday çıkarıyorlar. DEM'le ittifak olmadı. 

    AKŞENER'E BALIKESİR ÇAĞRISI

    Ablam Meral Akşener, bir gün şöyle bir şey söyledi. Ahmet saygılı bir şekilde duruyordu. Akşener "Bunlara borcum yok ama sana var" dedi, Ahmet'e. Ben şimdi Meral hanımdan şunu bekliyorum. Balıkesir'e borcum var, Ahmet'e borcum var der mi? Ahmet Akın ve Balıkesir'e müştereken borcumuz var. Bence sayın Akşener bunu yapar. 

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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