Özgür Özel: Kimse Lütfü Savaş dışında seçenek dile getirmedi, 'Alın o zaman' dedik

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çekerken, CHP dün yola Savaş'la devam edeceklerini açıkladı. Özel, "Birçok çalışma yaptık, hepsi 'Kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik." dedi.

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.

"ANKETLER LÜTFÜ SAVAŞ DİYOR"

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında bugün Antalya'da, pazar günü de Balıkesir'de aday tanıtım toplantısı yapacaklarını, gelecek haftadan itibaren de mitinglere başlayacaklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Özel, yaşanan süreci anlattı. Savaş'ın Hatay'da, AK Parti karşısında en güçlü aday olduğunu belirten Özel, "AK Parti'nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok. Bir sürü isim koyduk, birçok çalışma yaptık ve hepsinin sonunda 'kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. Hatta 'Lütfü Savaş, tepki gösteren muhalif seçmenin gönlünü alırsa da banko kazanıyorsun' diyor.

"MYK'DA SAVAŞ DIŞINDA BAŞKA SEÇENEK DİLE GETİRİLMEDİ"

Hatay'daki kanaat önderleri, fikir sahibi insanlar da Savaş'ın etrafında birleşen ve Savaş'ın tamamen destek vereceği bir adayla bunun olabileceğini söylüyor. MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik." ifadelerini kullandı.

Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.