CHP'den Lütfü Savaş kararı! Adaylığı devam edecek

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 01:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 01:37 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP, bir süredir tartışmalara neden olan Hatay adayı Lütfü Savaş için kararını verdi. CHP'den yapılan açıklamada Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi.