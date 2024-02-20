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    • Haberler > Politika > CHP'den Lütfü Savaş kararı! Adaylığı devam edecek

    CHP'den Lütfü Savaş kararı! Adaylığı devam edecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;den Lütfü Savaş kararı! Adaylığı devam edecek

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP, bir süredir tartışmalara neden olan Hatay adayı Lütfü Savaş için kararını verdi. CHP'den yapılan açıklamada Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi.

    Partinin genel merkezinden yapılan açıklamada son değerlendirmeler sonucunda Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği bildirildi. 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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