Hataylılardan CHP'de adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'a destek: Böyle başkan Hatay'a gelmedi

CHP'deki 'Hatay' krizi sonrası Hataylı vatandaşlar, adaylığı tartışılan Lütfü Savaş'a destek olmak için bir araya geldi. Onlar kişi yağmurlu havaya aldırış etmeden 'Böyle bir başkan Hatay'a gelmedi' sloganları atarak 'Başkan için gerekirse 1 hafta dururuz. Başkanın her zaman arkasındayız' şeklinde konuştu.

CHP'de Hatay adaylığı ilan edilen Lütfü Savaş'ın neden olduğu gerilim, dün partinin Ankara'daki aday tanıtım toplantısında Savaş'ın isminin anons edilmemesiyle büyüdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş'ın adaylığı için 'yeni anket'i işaret ederken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Savaş'ın "CHP'den affımı istiyorum, bağımsız aday olacağım" dediğini belirtmiş, Özel'in ise bunu değerlendireceklerini söylemişti.

'Lütfü Savaş' krizi sonrası Hataylılar 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı ve 1 dönemde Antakya belediye başkanlığı yapan Savaş'ı desteklemek için bir araya geldi. Başkan Savaş'a destek olmak isteyen Hataylı vatandaşlar, Antakya ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde buluştu.

Vatandaşlar, çeşitli sloganlarla Başkan Savaş'a destek verdiler.

'BÖYLE BAŞKAN HATAY'A GELMEDİ'

Başkan Lütfü Savaş için toplandıklarını söyleyen vatandaş Metin Açıkgöz, “Başkan Lütfü Savaş için toplandık.

Böyle bir başkan Hatay’a gelmedi. Hatay’ı seven bir insandır. Başkan için gerekirse 1 hafta dururuz. Lütfü Başkanla yola devam edeceğiz. Başkanın her zaman arkasındayız” dedi.

'YOLA ONUNLA DEVAM EDECEĞİZ'

Lütfü Savaş’ı sonuna kadar destekleyeceklerini ifade eden vatandaş Ali Gürbüz, “Lütfü Savaş için burada toplandık.

Başkanı çok seviyoruz ve her zaman destekleyeceğiz. Başkanla yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.