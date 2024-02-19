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    • Haberler > Politika > Akşener'in aday tanıtımı sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatı istifa etti: İmamoğlu'nu destekleyecekler

    Akşener'in aday tanıtımı sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatı istifa etti: İmamoğlu'nu destekleyecekler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akşener&#039;in aday tanıtımı sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatı istifa etti: İmamoğlu&#039;nu destekleyecekler
    İstanbul, İyi Parti, Meral Akşener, Esenyurt, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti lideri Akşener'in aday tanıtımı ve isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'na işaret ettiği, "Boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatından istifa kararı geldi. Yapılan açıklamada İyi Parti'nin İmamoğlu'nu desteklememe kararına tepki gösterilere, 'muhalefete muhalefet etme' eleştirisi getirildi. İstifa eden teşkilat İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Akşener'in aday tanıtımı sonrası İyi Parti Esenyurt teşkilatı ve Meclis Üyeleri istifa etti. Teşkilat, İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'yu değil, CHP'nin adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

    Açıklamada İyi Parti, 'etkin siyaset üretememe' ve 'muhalefete muhalefet etme' çerçevesinde eleştirildi. Açıklamada, "Teşkilat yapısının bozulması, iktidar karşısında etkin siyaset üretilmesi gerekirken, muhalefete muhalefet edilmesi hizmetimiz nazarımızda olumsuz, seçmen nezdinde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti'den istifa ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

    'SORUMSUZ, OLUMSUZ VE TUTARSIZ TAVIRLAR'

    Yapılan açıklama şöyle:

    "Bugün burada, uzun yıllar İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış ve memlekete ışık olabilmek için bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmiş kişiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Partide görev aldığımız süre içerisinde, özellikle İlçe Başkanlığınca, etkin siyaset üretememe, basın ve sivil toplumla iletişimsizlik, sahada etkisiz kalma ve teşkilat yapısındaki yetersizlikler başlıca mücadele ettiğimiz sorunlardı. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde, sandıklara sahip çıkmama şeklinde yaşanan ve doğal olarak seçim sonuçlarını etkileyen olumsuz tablo ve bununla birlikte, ilçe yönetiminde bazı kişilerde görülen sorumsuz, olumsuz ve tutarsız tavırlar hepimizde bir kırılmaya neden olmuştur.

    'YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI'

    Bu kapsamda, siyasi kimliklerimiz ve temsiliyetimizin verdiği sorumluluk kapsamında tarafımızca çözüm aranmıştır. Bu çerçevede; İstanbul İl Başkanı ve İl Yöneticileri, Bölge Milletvekilleri, Genel Teşkilat Başkanı ve Partinin etkili kadrolarında yer alan ilgililerle defalarca görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden iyi yönetim anlayışına dair olumlu bir sonuç alınamamıştır.

    'İMAMOĞLU'NUN DESTEKLENMEMESİ CUMHUR İTTİFAKI PAYDAŞLARINA YARAYACAK'

    Bütün bu olumsuzlukların üzerine, 2019 Yerel Seçimlerinde, İstanbul'da omuz omuza yürüdüğümüz ve hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğimiz; aynı zamanda, 14-28 Mayıs Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamını uygun gördüğümüz, Sn. Ekrem İmamoğlu'nun gelinen süreçte desteklenmemesi yönünde alınan kararların, İYİ Parti'den çok Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına yarayacağı görülmüş, bu politik tavır, toplumun birçok kesiminde olduğu gibi bizim tarafımızdan da anlaşılır ve doğru bulunmamıştır.

    Gelinen süreç itibariyle teşkilat yapısının bozulması, iktidar karşısında etkin siyaset üretilmesi gerekirken, muhalefete muhalefet edilmesi hizmetimiz nazarımızda olumsuz, seçmen nezdinde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti'den istifa ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkür ederiz."

    AKŞENER İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ

    Aday tanıtımında konuşan İyi Parti lideri Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin yükünü taşıyanlar da elinde koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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