Akşener isim vermeden İmamoğlu'nu işaret etti: Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde olanlar...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtımında konuştu. İsim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'nu işaret eden Akşener, "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

İstanbul'un ilçelerini selamlayarak konuşmasına başlayan Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyasi partiler millete rağmen millete egemen olabilmenin peşinde koşuyor. Adına ittifak sistemi denilen sistemde kaybeden her zaman millet oluyor. Farklı görünen ama aynadan birbirinin aynısı olan iki kutuplu siyaset anlayışını reddettiğimiz için kutlu bir yola çıktık.

Bu buyurgan siyasete son vermek için zorlu bir yola çıktık. Kuyruk siyasetini reddederek hür ve müstakil yepyeni bir yola çıktık. Bizim siyaset anlayışımızda seçim demek koltuk demek değildir. Kazanmak demek de kirli pazarlıkların peşinde koşmak değildir. Bizim için siyaset milletine faydalı iş yapabilmektir.

Bu kısır döngüye mecbur değilsiniz. Bu danışıklı dövüşe mecbur değilsiniz. Ülkemiz için güvenliği özgüre, kalkınmayı adalete, vatan sevgisini de demokrasiye tercih etmeye mecbur değilsiniz.

'İSTANBUL'DA PROBLEMLER KRONİKLEŞTİ'

İstanbul kadim bir şehir. İstanbul bizim için kutsal emanet demektir. İstanbul bizim için Türk tarihinin serveti demektir. İstanbul bizim için Türk milletinin gözünün bebeği demektir. Ne yazık ki o aziz İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul bugün deprem tehlikesiyle yaşayan bir şehir. İstanbul bugün sığınmacılarla dolan taşan, yoksullukla boğuşan bir şehir. Şimdiye kadar tüm Türkiye'ye olduğu gibi İstanbulumuzda da problemler kronikleşti. İnsanlarımız ötekileştirildi.

'İSTANBUL'A HEP İNTİKAM ARACI OLARAK BAKILDI'

Bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. Sorunlara çözüm arayanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden hakkı hakka teslim etmek lazım. Şimdiye kadar İstanbul için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak görüyoruz ki ne kadar çaba sarf edilse de hala çözülemeyen birçok sorun var. Hala yetersiz kalan birçok hizmet var. Çünkü siyasetin geldiği noktada İstanbul'a hep paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul'a hep intikam aracı olarak bakıldı.

Bu şehri artık aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri artık ilgisi ve odağı İstanbul'un sorunlarında olanların yönetmesi gerekiyor.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin yükünü taşıyanlar da elinde koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."

BUĞRA KAVUNCU: İYİ PARTİ'NİN İLK İBB ADAYI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Akşener'in ardından İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu konuştu. Kavuncu'nun konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"İyi Parti'nin tarihteki ilk İBB adayı olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

İstanbul'da yaşayan bir Türk vatandaşı bir Alman'dan trafikte daha az vakit geçirmeyi hak ediyor. İstanbul'da yaşayan bir Türk vatandaşı, bir Japon'dan daha az depremden korkmayı hak ediyor.

Ulaşım İstanbul'un bir diğer sıkıntılı konusu. Sığınmacılar ve düzensiz göçün İstanbul'da neden olduğu diğer sorunlar... Çalışmalarımız sırasında birçok soruna denk geldik.

Dünyanın hiçbir kentinde görmediğiniz abukluk İstanbul'da var. İstanbul'da bazı metrolar 'M', bazıları 'U' ile isimlendiriyor. İstanbul'da metro isimleri bile birbirinden farklı.

İBB YÖNETİMİNE ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

İstanbul'un bütçesine baktım fakat 2023 yılında ne kadar geliri olmuş, bunun detayları yok. Siz yönettiğiniz kentin kaynaklarını şeffaf bir şekilde bu milletle paylaşmalısınız.

Son 5 yılda İBB bünyesinde kaç tane iş kazası oldu, herhangi bir ayıp oldu mu? Bununla ilgili bir bilgiyi de hiçbir yerde göremiyorsunuz. Hiçbir veri bulamadık.

Ayrıntılar hazırlanıyor...