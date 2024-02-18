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    • Haberler > Politika > İyi Parti, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İşte isim isim tam liste

    İyi Parti, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İyi Parti, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İşte isim isim tam liste
    İstanbul, Meral Akşener, İyi Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte İstanbul'un tüm ilçelerinin adayları...

    İyi Parti, İstanbul il ve ilçe belediye başkan adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansmanda tanıttı. Tanıtıma İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

    İşte İyi Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

    • Adalar: Ayşe Gülnur Şahin
    • Arnavutköy: İsmail Yaşar
    • Ataşehir: Ali Coşkun
    • Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
    • Bahçelievler: Tugay Çapun
    • Bakırköy: Ataner Orkunoğlu
    • Başakşehir: Tevfik Atakan Şakar
    • Bayrampaşa: Vahit Çelik
    • Beşiktaş: Nurettin Sağırkaya
    • Beykoz: Tuğba Alaylı Özgüç
    • Beylikdüzü: Erol Karapınar
    • Beyoğlu: İsmail Hakkı Çavuşoğlu
    • Büyükçekmece: Nejat Durmuş
    • Çatalca: İsmail İp
    • Esenler: Şeh Ömer Kara
    • Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
    • Fatih: Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
    • Gaziosmanpaşa: Erhan Özkan
    • Güngören: Pelin Sellitepe Turan
    • Kadıköy: Kübra Dursun
    • Kağıthane: Mustafa Kürşat Ceylan
    • Kartal: Altınok Öz
    • Maltepe: Ramazan Uğural
    • Pendik: Süleyman Turan
    • Sancaktepe: Cemal Doğan
    • Silivri: Bihter Akbaş Sezer
    • Sultanbeyli: Fatih Karataş
    • Sultangazi :Hüseyin Ömbeş
    • Şile: Demet Alkan Tekdemir
    • Şişli: Ahmet Ünal
    • Tuzla: Taha Orhun Ertürkmen
    • Ümraniye: Serkan Yalçın
    • Üsküdar: Ertaç Ergüven
    • Zeytinburnu: Kürşat Özer

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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