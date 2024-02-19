Özel, canlı yayında Hatay krizini anlattı: Anket sonucu geldi, birazdan Lütfü Savaş'la görüşeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının çıkardığı krize değinen Özel, "Birazdan Savaş ile görüşeceğim. Son anket sonuçları geldi, burada Hatay ittifakına ihtiyacımız var. Önümüzde 36 saat var" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasi partiler adaylarını açıklarken, CHP'de büyük kriz yaşanıyor. Hatay başta olmak üzere birçok noktada ilan edilen adaylar, eleştirilere neden oldu.

"GÜNAHI ÜSTLENİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün NOW TV'de katıldığı programda eleştirilere karşılık verdi. Özel, "Ön seçim yapabilirsiniz dediğimiz 890 birimden, 200'ünde ön seçim yapmışız. İlçe yönetimleri karar veriyor buna, teşkilatları da dinledik. Biz hepsine ön seçim yapabilirsiniz dedik. Niye yapmadınız dediğimizde de haklı gerekçeler sundular.

Bunun yanında anketler yaptık. Vatandaşa sorduk direkt. Toplam anket sayımız 390 bin. Partide bir mesele varsa sorumlusu

genel başkandır. Artısıyla eksisiyle liste benim listem. Bütün günahı da üstleniyorum. Ortada çok iyi niyetle yapılan bir çalışma var.

Bariz bir gençleşme, kadın sayısında artış var. Partinin geleceğini kurmak için cesur adımlar var. Esas meselem büyük bir değişimin adımını atmak" dedi.

HATAY DEĞERLENDİRMESİ

Hatay'la ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi: "Hatay'daki yıkımdan sonra hiçbirimizin söyleyecek sözü yok. Hatay'da yaşananların yüzde 1'i bizeyse utanç duyarız ama yüzde 99'u onlaradır.

"BİRAZDAN SAVAŞ'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Anket yaptık, Lütfü Savaş'ın alternatifini bulamamıştık. Yeni anketler yapacağız demiştim. Son ana kadar en doğru aday için çalıştık, cumartesi gecesi sonuçlar geldi. Birazdan Savaş'la görüşeceğim. Çünkü son anket Hatay'ın sesini duymazsak sıkıntıya gireceğimiz gösteriyor.

"HATAY İTTİFAKINA İHTİYAÇ VAR"

Hatay ittifakına ihtiyaç var, bu kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Bunun için Hatay İttifakı'nı kurmak için sorumluluğumuzu yere getireceğiz. 36 saatimiz var önümüzde. Hatay'da sesi kulak vereceğiz. Şimdilik bu kadarını diyebileceğim.

Lütfü Bey ile konuşacağız ve Hatay için doğru bir alternatif üreteceğiz."