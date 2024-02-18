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    • Haberler > Politika > CHP adını anons etmemişti! Lüftü Savaş'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

    CHP adını anons etmemişti! Lüftü Savaş'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP adını anons etmemişti! Lüftü Savaş&#039;ın eşinden dikkat çeken paylaşım
    Hatay, Lütfü Savaş, CHP, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'nin Ankara'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında Hatay'dan aday gösterilmesi beklenen Lütfü Savaş'ın adı anons edilmemişti. Savaş’ın eşi Nazan Savaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi.

    Ana muhalefet partisi CHP, 31 Mart yerel seçimleri için Hatay'da seçmenin karşısına çıkaracak aday konusunda karar veremedi.

    Eski isimleri yeniden aday göstermemesi nedeniyle birçok il ve ilçede seçmenin tepkisiyle karşılaşan CHP bugün Ankara'da seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı.

    Aday  tanıtım toplantısında Hatay için adı geçen Lüftü Savaş'ın adının anons edilmemesi ise dikkat çekti. Lüftü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi.

    NEDEN ADI ANONS EDİLMEDİ?

    Lütfü Savaş'ın toplantıya davet edildiğini ancak katılmadığını öğrenilmişti. Savaş'ın toplantıya katılmamasının perde arkasında anket sonuçları olduğu iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın karşısında daha güçlü bir alternatif bulunamadığını sık sık dile getirmiş yeni bir anket çalışması daha yapacaklarını ifade etmişti.

    İddialara göre Hatay'da 6 yeni anket daha yapıldı. Anketlerde Savaş'ın önde çıkmaması CHP yönetimini Hatay konusunda kararsızlaştırdı. İddialara göre CHP yönetimi bu nedenle Lütfü Savaş'ın ismini açıklamadı. Savaş da "Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak" sözleri nedeniyle aday tanıtım toplantısına katılmak istemedi.

    SAVAŞ'IN EŞİNDEN YOLA DEVAM MESAJI

    Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” diyerek mesaj verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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