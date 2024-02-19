Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş resti çekti: Seçime bağımsız girerim

CHP'de Hatay krizi sürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den affını istediğini ve Hatay'dan bağımsız aday olmayı planladığını söyledi. Atik, "Özgür Özel de kurmaylarıyla bir değerlendirme yapmak için süre istedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının çıkardığı krize değinen Özel, "Birazdan Savaş ile görüşeceğim. Son anket sonuçları geldi, burada Hatay ittifakına ihtiyacımız var. Önümüzde 36 saat var" dedi.

BAĞIMSIZ ADAY OLMAK İSTİYOR

Özel ve Savaş bu açıklamaların ardından bir araya geldi. Görüşmenin sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel de Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesini ve CHP'nin belirleyeceği yeni adaya destek vermesini istiyorlardı. Fakat Lütfü Savaş'ın cevabı farklı oldu. 'Affımı istiyorum, bundan sonra bağımsız aday olacağım' dedi. Bu noktada görüşme sonlandı." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL BU TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK