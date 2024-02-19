Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş resti çekti: Seçime bağımsız girerim

    Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş resti çekti: Seçime bağımsız girerim

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay, Seçim, CHP, Lütfü Savaş, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'de Hatay krizi sürüyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den affını istediğini ve Hatay'dan bağımsız aday olmayı planladığını söyledi. Atik, "Özgür Özel de kurmaylarıyla bir değerlendirme yapmak için süre istedi" dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının çıkardığı krize değinen Özel, "Birazdan Savaş ile görüşeceğim. Son anket sonuçları geldi, burada Hatay ittifakına ihtiyacımız var. Önümüzde 36 saat var" dedi.

    BAĞIMSIZ ADAY OLMAK İSTİYOR

    Özel ve Savaş bu açıklamaların ardından bir araya geldi. Görüşmenin sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel de Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesini ve CHP'nin belirleyeceği yeni adaya destek vermesini istiyorlardı. Fakat Lütfü Savaş'ın cevabı farklı oldu. 'Affımı istiyorum, bundan sonra bağımsız aday olacağım' dedi. Bu noktada görüşme sonlandı." ifadelerini kullandı.

    ÖZGÜR ÖZEL BU TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

    Atik, Özel'in süre istediğin belirterek, "Özgür Özel'in de kurmaylarıyla bir değerlendirme yapmak için süre istediğini biliyorum. Biraz sonra Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde Lütfü Savaş'ın teklifini değerlendirmeye başlayacak. Ardından da Lütfü Bey'in bu teklifine karşı CHP'nin nasıl bir cevap vereceğini bekliyoruz." dedi.
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'ün aradığı 23 şüpheli yakalandı - Gündem6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'ün aradığı 23 şüpheli yakalandıMalatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemMalatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştıAdnan Oktar suç örgütüne yeni dava: İddianameden İsrailli siyasetçiler çıktı - Gündemİddianameden İsrailli siyasetçiler çıktıİstanbul'da da hissedildi! Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem - GündemBursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildiKahreden haber Kütahya'dan geldi! 3 yaşındaki Alparslan 11 gün sonra vefat etti - GündemKahreden haber Kütahya'dan geldi! 3 yaşındaki Alparslan 11 gün sonra vefat ettiSarıyer'de feci kaza! İETT otobüsü çöp kamyonu ile çarpıştı: 3 kişi yaralandı - GündemSarıyer'de feci kaza! İETT otobüsü çöp kamyonu ile çarpıştı: 3 kişi yaralandıEn mutlu günleri kabusa döndü! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdi - GündemEn mutlu günleri kabusa döndü! Gelin ve damadın yakınları birbirine girdiKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi - Gündemİstenen ceza belli olduMarmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı aranıyor: İnsansız Su Altı Robotu devreye girdi - Gündemİnsansız Su Altı Robotu devreye girdiAlmanya'da çalınan araç Tunceli'de yakalandı! Interpol bile peşindeydi... - GündemAlmanya'da çalınan araç Tunceli'de yakalandı! Interpol bile peşindeydi...
    Sonraki Haber Yükleniyor...