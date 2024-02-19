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    • Haberler > Politika > CHP'de Hatay gerilimi büyüyor! Lütfü Savaş bağımsız aday mı olacak?

    CHP'de Hatay gerilimi büyüyor! Lütfü Savaş bağımsız aday mı olacak?

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP, Lütfü Savaş, Özgür Özel, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'de Hatay krizi büyüyor. Lütfü Savaş'ın bağımsız olarak yola devam edeceği iddia edilirken, CHP'nin Savaş'ın yerine düşündüğü isim de belli oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Özgür Özel, Lütfü Savaş'tan aday önerisi istedi. CHP yönetimi Cihat Açıkalın ile temasta." dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday olması tepki çekince 36 saat süre istemiş ve Savaş'la görüşeceğini açıklamıştı.

    Özel ve Savaş görüşmesinin detayları merak edilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Savaş'ın CHP'den affını isteyerek, bağımsız aday olacağını söylediğini duyurdu.

    "CHP, CİHAT AÇIKALIN İLE TEMASTA"

    "Özgür Özel, Lütfü Savaş'tan aday önerisi istedi." diyen Fatih Atik, CHP yönetiminin ise eski baro başkanı Cihat Açıkalın ile temasta olduğunu açıkladı.

    CHP'de Hatay gerilimi büyüyor! Lütfü Savaş bağımsız aday mı olacak?

    "TİP, GÖKHAN ZAN'IN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKEBİLİR"

    CHP'nin TİP'le de temasta olduğunu belirtirken Fatih Atik, TİP'in daha önce Cihat Açıkalın aday olursa, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekebilecekleri yönündeki açıklamarını da hatırlattı.

    Öte yandan Lütfü Savaş'ın Özgür Özel ile görüşmenin ardından, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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