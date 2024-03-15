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Haberler > Gündem > Adana'da kestikleri at etini İstanbul'a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi...

Adana'da kestikleri at etini İstanbul'a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da kestikleri at etini İstanbul&#039;a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi...
Adana, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayı öncesinde Adana’da kestikleri at ve eşek etlerini İstanbul'a götürmek isteyen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Durdurulan tırdan 700 kilo et çıktı, zanlılardan birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılacağı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. 

Adana'da kestikleri at etini İstanbul'a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi... - 1. Resim

KAÇAK ET DOLU TIR SAKARYA'DA DURDURULDU

Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı. Tırın dorsesinden 700 kilogram at ve eşek eti çıktı. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da kestikleri at etini İstanbul'a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi... - 2. Resim

700 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Şüphelilerden birinin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Adana'da kestikleri at etini İstanbul'a götürürken yakalandılar! Sucuk yapıp millete yedireceklerdi... - 3. Resim

JANDARMA VATANDAŞLARI UYARDI: GIDA TERÖRİSTLERİNİN ELİNE DÜŞMEYİN

Hususa ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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