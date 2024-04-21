Terör estiriyorlar, gasbediyorlar ve dükkan basıyorlar! Maymun cehennemi...

Yer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılar

Yer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılar

Tayland’ın Lopburi şehrindeki eski Hindu tapınağı çevresi makak maymunlarının istilasına uğradı.

MEHMET EMİN ARVAS - Sayıları 5 bini aşan ve çeteleşen maymunlar, mahalle sakinlerine, turistlere ve esnafa saldırıyor. Maymunların âdeta terör estirdiği bölgede inşaat malzemeleri satan Taweesak Srisanguan (80) saldırgan maymunlara karşı caydırıcı olsun diye dükkânına timsah maketi ve kaplan kafası yerleştirdi.

SALDIRILAR, YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Maymunlar kısa sürede bunların gerçek olmadığını anladı ve yeniden dükkâna saldırmaya başladı. Srisanguan bunun üzerine pompalı tüfek alarak kendini korumaya çalışıyor.

Geçen ay bir maymun, pazarcıya ‘saldırdı’, attığı bir tekmeyle diz kapağını çıkardı ve ardından alışveriş çantasını alıp kaçtı.

Birkaç gün sonra, bir maymun aracının üzerine atlayıp gidondan sarkan taşıma çantasını çaldığında bir motosikletçi düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Peşpeşe yaşanan saldırıların ardından yetkililer gangster maymunlara karşı âdeta savaş ilan etti.