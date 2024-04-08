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Haberler > Yaşam > Yer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılar

Yer: Fatih! Firari maymunu görenler şaştı kaldı, yakalamak için çok uğraştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Fatih ilçesinde kaldırım taşlarının üzerinde başıboş bir maymun görüntülendi. Çevredeki bazı vatandaşlara saldırdığı iddia edilen maymun paniğe neden oldu.

İstanbul Fatih’te toplu taşımadan inen vatandaşlar kaldırım taşlarının üzerinde duran maymunu fark etti. Bazıları o anları kayda almaya çalışırken, bazıları ise maymunu yakalamak için elinden geleni yaptı. 

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Fatih'te ağaçta daldan dala atlayıp bir süre de parke taşlarının üzerinde duran maymun görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşların maymunu "gel gel" diyerek çağırması güldürürken, korkan sevimli hayvan kaçtı. Maymunun bazı vatandaşlara saldırdığı da öne sürüldü.

Fatih Balat’ta toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar parke taşının üzerinde duran maymunu görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi. 

ÜRKEREK KAYIPLARA KARIŞTI

Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi. Vatandaşları maymunu "gel gel" diye çağırması güldürürken, ürken hayvan kayıplara karıştı.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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