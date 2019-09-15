Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hukukçulara göre PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklar ailelerine dönmeleri hâlinde aleyhlerinden ceza işlemi uygulanmayacağı gibi alıkonuldukları için mağdur konumunda değerlendirilecekler. Ceza avukatı Mehmet Ali Çerkez “PKK tarafından kandırıldığını ya da zorla dağa götürüldüğünü beyan eden kişinin beyanı, doğal hayatın akşına uygunsa, doğru söylediği tespit edilirse kesinlikle bir ceza uygulanmaz. Hatta bu kişi iradesi dışında dağa götürüldüğü için hürriyeti tehdit edilmiştir” dedi. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı ise “Ceza kanunlarının hem caydırıcılık hem de ıslah edici yönleri söz konusudur. ‘Gönüllü vazgeçme’, ‘örgütü deşifre etme’ gibi hukuki müesseseler, kişilerin örgütten sıyrılmaları için önemli bir imkândır. Bu şekilde örgütten kaçıp devlete sığınan çok sayıda örgüt mensubu var” dedi.