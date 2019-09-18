Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Meteorolojiden yağış uyarısı
18.09.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : meteoroloji,yağış uyarısı,
651059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651059.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER