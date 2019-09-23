Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivali yurdun dört bir yanından izlemeye gelenler izdihama yol açtı. Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken metro seferleri aşırı kalabalığın risk oluşturması sebebiyle bir süre durduruldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi. Katılmcı sayısının bir milyonu geçtiği tahmin ediliyor

YENİDEN ÖZ GÜVENİN İNŞASI

Etkinliği takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA’ları da, uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise “TEKNOFEST'te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Son iki yüzyılın 'Batıcılık' başlığı altında gerçekleştiren öz güven tahribatının üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçüklerden hayatı kolaylaştıran keşifler

TEKNOFEST’te küçük kâşiflerin sağlık, çevre ve ulaşım alanlarındaki tasarımları dikkat çekti. Festival kapsamında “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması”, en ilgi çekici etkinliklerinden biri oldu. Acıbadem Okulları 8. sınıf öğrencileri Ahmet Yusuf Taş, Yusuf Ali Koşay ve Ömer Emir Uğur, festivale “Temiz Dalgalar” projesiyle katıldı. Tasarıma göre; su kirliliği güneş enerjisinden faydalanarak insan gücüne ihtiyaç duymadan ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Festivale Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa İlkokulundan katılan 4. sınıf öğrencisi Efe İlgeç, arabada unutulan çocuklar için proje tasarladı. İlgeç “Araba kilitlendikten sonra içeride bir ağırlık algındığında sistem devreye giriyor. Ölçümler tehlikeli seviyeye gelirse dışarıya haber veriyor” dedi. Bağcılar Enderun Takımı’nı kuran Bekir Eren Köse (11) ile Enes Yahya Öztürk (12) “kamuflaj bileklik” geliştirdi. Hırsızlık esnasında bileklik koparılmaya çalışılırsa ya da tel kesilirse alarm sistemi devreye giriyor. Bileklik konum da bildiriyor.

Kadınlar için imdat butonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddetten mağdur olan kadınların acil durumlarda kullanması maksadıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST’te tanıtıldı. Sistem kadınların uygulamayı cep telefonlarına indirmesiyle çalışıyor. Acil bir durumla karşı karşıya kalındığında “Acil Destek” butonuna dokunarak ihbar gerçekleştiriliyor. İhbar eş zamanlı olarak 112, 155 ve 156’ya gönderiliyor. En yakın ekip, kadının bulunduğu noktaya sevk ediliyor.