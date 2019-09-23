Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye’nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
Akçakale’de askeri hareketlilik! ABD'ye ait 2 helikopter geldi
23.09.2019 - 15:08 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na indi.
Etiketler : Akçakale,
652126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652126.aspx
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