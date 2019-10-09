Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda barış koridoru oluşturmak için yapacağı askerî operasyon için geri sayım devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığınca (MSB), “Harekât için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır” açıklamasının ardından gözler Mehmetçiğe çevrildi. Operasyon için her an harekete geçilmesi beklenirken, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla önemli bir tecrübe kazanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) üçüncü harekâttan da alnının akıyla çıkacağı ifade ediliyor. Bölgeyi çok iyi bilen Mehmetçik, YPG/PYD’li teröristlerin yaptığı hazırlıkları uzun bir süredir takip ediyordu. Terör örgütünün vurulacağı mevzi, sığınak, barınak, siper ve tünellerinin koordinatları belirlendi.

DEAŞ İÇİN PLAN DA HAZIR

ABD’nin gündeme getirdiği Suriye’nin kuzeyinde tutulan DEAŞ’lıların durumu için de Ankara’nın planı hazır. Plana göre, bölgede bulunan yaklaşık 1.500 DEAŞ’lı terörist, hapishane benzeri yüksek güvenlikli binalarda tutulacak. DEAŞ’lıların sayısının iddia edildiği gibi 10-12 bin olmadığı da belirtilirken, Türkiye’nin oluşturacağı güvenli bölge dışında kalan ve DEAŞ’lıların aileri ve yakınlarının tutulduğu Haseke kentinin yakınlarındaki El Hol Kampı’nın ise operasyon kapsamına girmediği ifade ediliyor. El Hol Kampı, 1991’deki Körfez Savaşı’nda ve 2003’teki ABD işgali sırasında Iraklı sığınmacılara ev sahipliği yaparken, bugün DEAŞ’la bağlantısı bulunan 50’den fazla ülke vatandaşını barındırıyor. Ayrıca Tel Abyad yakınlarındaki Ayn İsa ve Derik’teki Roj kamplarında da binlerce yabancı kadın ve çocuk tutuluyor.

AVRUPA İADELERİNİ İSTEMİYOR

Yabancı teröristlerin ve aile fertlerinin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından alınmak istenmemesi de bir başka tartışma konusu. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa ve Almanya’nın kendi vatandaşları olan yabancı teröristleri ve ailelerini kabul etmediğini duyururken, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere İngiltere ve Danimarka’nın da bu kişileri istemediği ve çoğunu vatandaşlıktan çıkardığı belirtiliyor.

ABD BAYRAĞI ASIYORLAR

Bu arada, YPG/PKK’lı teröristler Tel Abyad ve Resulayn’da sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristler, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırlıyor. Sivil kıyafet giyen teröristler kendi araçlarına ABD bayrağı asmaya da başladı. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptı.

YPG ŞİMDİ DE ESAD’A YANAŞTI

Terör örgütü YPG/PKK, Esad rejimi ile ortaklık arayışına girdi. Örgütün elebaşları, Şam’a giderek Türkiye’nin operasyonuna birlikte karşı koymak için pazarlığa başladı.

SURİYE MİLLÎ ORDUSU YOLA ÇIKTI

Suriye’de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Millî Ordusu (SMO), Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik yapılacak harekâta destek vermek üzere El Bab’dan yola çıktı. 15 araçlık konvoy, Cerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti. Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris “Fırat’ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat’ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Millî Ordu olarak operasyona hazırız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak. PKK, PYD çeteleri Suriye’yi bölmek ve Türkiye’nin de güvenliğini tehdit etmek istiyor. Terörist çetelerin bölgeden çıkarılması Türk kardeşlerimizle ortak hedefimizdir” dedi. Suriye’de Beşar Esad rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükûmetine bağlı “Millî Ordu” adı altında birleştiklerini duyurmuştu.