Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat'la ilgili son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Teslim olanlar ve yaralananlar da var. "



"TOPLAM 16 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik." diye konuştu.