Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’da atılan bu adımın “zamanlaması manidar” bir hadise olduğunu belirten Gül şunları söyledi: Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibarıyla da tam da Türkiye’ye müeyyidelerin konuşulduğu süreçte manidardır. Türkiye’nin yaptığı Barış Pınarı Harekâtı’nın tam akabinde yapılması bunun siyasi temellere dayandığını açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konulması ile ilgili bir süreçtir. Asla hukuki mesnedi yoktur. ‘Size yaptırım yapacağız’ derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değildir. Bu; hukuk adına, demokrasi adına, insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değildir. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutumdur” dedi.

DEVAMI GELECEK

TBMM’de kabul edilen Yargı Reformu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül “Çok değerli ve anlamlı bir gelişme. Elbette bunun devamı gelecektir” diye konuştu.