Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Gül, yargı paketleri ile ilgili sorular üzerine, "Yargı paketleri, yargıya güven hususundaki konular üzerinde tartışıyoruz. Adım adım faaliyete girecek. Sürecin başlaması önemli. Adım adım bardağı dolduracak, 2-3 paketle bitecek değil. 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak. Almanya’da yüzde 80 adalete güvenmiyor. Kendimizden kaynaklı eksikler olabilir ama çaba olması önemli'' dedi.
Adalet Bakanı Gül: '(Yargı paketleri) 2023'e kadar sürecek'
06.11.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı paketlerine ilişkin, ''Sürecin başlaması önemli. 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı sonuç çıkacak'' dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Gül,yargı paketi,2023'e kadar sürecek,
660943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660943.aspx
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