Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için Avrupa, ABD ve Rusya’nın terör örgütlerinden desteğini çekmesini istedi. Diyarbakır’da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, PKK, YPG, YPJ gibi terör örgütlerinin hepsinin bir olduğunu belirterek “Hiçbirinin Kürtlükle alakası yoktur. Ben de Kürt’üm ama terör örgütlerini desteklemiyorum, aksine lanetliyorum. Amerika Başkanı diyor ki ‘PKK, Kürt’tür.’ Bastıra bastıra söylüyorum, Kürt değildir. Ben de Kürt’üm öyle bir şey yok. Terörü lanetliyor, kesinlikle desteklemiyoruz. Çocuklarımız oraya özgürlükleri alınarak götürüldü. Gelecekleri çalındı. Okul okuması, kalemle, defterle uğraşması gereken yerde şu anda çocuklarımız Suriye’de bombalarla, silahlarla... Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Diyarbakır’da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın da ABD, Rusya ve Avrupa’ya seslenerek, “Neden sesimizi duymuyorsunuz? HDP resmen çocuklarımızı götürüyor. Bunların bir temsilcileri var. O da HDP. HDP PKK, PKK da YPG demek. Bunu artık bilmeyen yok” ifadelerini kullandı. Amerika’yı terör örgütüne destek vermekle suçlayan Aydın, terör örgütünün bundan aldığı cesaretle çocuklarını kandırarak kaçırdığını aktardı. Aydın “Amerika gerçekten Kürtleri savunuyorsa, gelsin bizi desteklesin. Niye bir açıklama yapmıyor? Amerika bir açıklama yapsa çocuklarımız geri gelir” şeklinde konuştu.