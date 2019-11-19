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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
19.11.2019 - 10:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Etiketler : ırak,kuzey,terörist,
663555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663555.aspx
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