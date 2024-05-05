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Yargıtay Başkanlığı seçimleri 1 ayı aşkın süredir sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı seçimleri 1 ayı aşkın süredir sürüyor

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 30 tur geride kaldı. Henüz sonuç çıkmayan seçimin 31. turu yarın olacak. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 30. tur oylamasında da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadı, turlara yarın devam edilecek.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitmişti.

15 OY BOŞ 57 OY GEÇERSİZ

Seçimin ilk 29 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 30. tur oylaması yapılmıştı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy almıştı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayılmıştı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin 31. tur oylamasına yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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