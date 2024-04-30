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30. turda da sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi 6 Mayıs'a ertelendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
30. turda da sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi 6 Mayıs&#039;a ertelendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 30. tur oylamasında da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim 6 Mayıs'a ertelendi.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

30. TURDA DA SEÇİLEMEDİ

Seçimin ilk 29 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 30. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin 31. tur oylamasına 6 Mayıs'ta devam edilmesi kararlaştırıldı. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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