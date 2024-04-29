Yargıtay Başkanlığı seçiminde bilmece sürüyor: 26. turda da sonuç çıkmadı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.