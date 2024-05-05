Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Market sahibinin hırsızı feci şekilde darp ettiği anlar kamerada

Market sahibinin hırsızı feci şekilde darp ettiği anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bir manavdan meyve çalan hırsız, market sahibi tarafından tekme tokat darp edildi. Olay anı kameralara yansırken market sahibinin hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

Esenyurt'ta Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün gerçekleşen olayda, bir şüpheli marketin manav bölümünden meyve çaldı. 

Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı.

HIRSIZIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta gelin arabası selin ortasında kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burada insanlar sokakta gezerken maske takıyor: 40 yılın derdine çözüm için yürüdüler - GündemBurada insanlar sokakta gezerken maske takıyor!Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı! Neye uğradıklarını şaşırdılar - GündemNeye uğradıklarını şaşırdılar, bir anda pompalı tüfekle...ABD'de 2000 öğrenci gözaltında... Türkiye'de Filistin'e destek gösterileri neden Batı'daki kadar güçlü değil?  - GündemDünya Filistin'e destek gösterileriyle çalkalanırken...İstanbul'da maganda dehşeti! Düğün uğruna trafiği felç ettiler - Gündemİstanbul'da maganda dehşeti! Düğün uğruna trafiği felç ettilerFırtına ve yağmur derken hava ters köşe yapıyor! Uzmanlar tarih verdi, güneş yüzünü gösterecek - GündemFırtına ve yağmur derken hava ters köşe yapıyor!Karabulut ailesinin avukatı Cem Garipoğlu hakkındaki detaylara dikkat çekip açıkladı! - GündemKarabulut ailesi dilekçeyi veriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...