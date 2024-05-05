Market sahibinin hırsızı feci şekilde darp ettiği anlar kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mayıs 2024 17:11 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 17:12 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta bir manavdan meyve çalan hırsız, market sahibi tarafından tekme tokat darp edildi. Olay anı kameralara yansırken market sahibinin hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.