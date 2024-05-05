Market sahibinin hırsızı feci şekilde darp ettiği anlar kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta bir manavdan meyve çalan hırsız, market sahibi tarafından tekme tokat darp edildi. Olay anı kameralara yansırken market sahibinin hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Esenyurt'ta Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün gerçekleşen olayda, bir şüpheli marketin manav bölümünden meyve çaldı.
Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı.
HIRSIZIN PEŞİNİ BIRAKMADI
Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı