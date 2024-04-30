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Birinci katta yaşayanların kabusu... Hırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Birinci katta yaşayanların kabusu... Hırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'dan gelerek Bursa'da birinci katta yaşayanların korkulu rüyası olan hırsız, polisin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde birinci katlarda bulunan evlere boruları kullanarak giren ve hırsızlık yapan kişi için polis alarma geçti.  

Birinci katta yaşayanların kabusu... Hırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı! - 1. Resim

Hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, aynı yöntemle 3 hırsızlığın yaşandığı bölgede tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 35 adet suç kaydı bulunan Ö.P. (32) olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK İÇİN MANİSA'DAN BURSA'YA GELMİŞ

Ekiplerin çalışmalarının ardından Ö.P.'nin Manisa'dan Bursa'ya hırsızlık için geldiği tespit edildi. Ö.P. hırsızlık amaçlı bölgede dolaştığı sırada Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Birinci katta yaşayanların kabusu... Hırsızın taktiği aynıydı ama o detayı hesaba katmadı! - 2. Resim

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ö.P. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ö.P.'nin evlere tırmanarak girme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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