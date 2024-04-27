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Hırsızlık yapan hakem suçüstü yakalandı! Fenerbahçe'nin maçını yönetmişti

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Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bulunduğu EuroLeague'de maç yöneten Matej Boltauzer'in hırsızlık yaptığı anların görüntüsü paylaşıldı.

Avrupa basketbolunun önemli hakemlerinden Matej Boltauzer, Partizan ile Monaco arasındaki maç sonrası Belgrad Havalimanı'nda bir hırsızlık olayına karıştı.

5 Aralık 2023 tarihinde yaşanan bu olay sonrasında Slovenyalı hakem, gözaltına alındı. Belgrad'da düzenlenen maçın ardından, Boltauzer'in havalimandaki bir mağazadan pahalı bir parfüm çaldığı ortaya çıktı.

Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan hakem, olay yerinde itirafta bulundu.

Hırsızlık yapan hakem suçüstü yakalandı! Fenerbahçe'nin maçını yönetmişti - 1. Resim

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Olaya ilişkin ilk bilgiler, Sırp gazetesi Republika tarafından servis edildi. Gazete, hakem Boltauzer ile iletişime geçtiğini ve "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Üzgünüm, konuşamam." cevabını verdiği belirtildi.

Gazetenin Boltauzer'e video görüntülerini göndermesine rağmen, herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.

Baskonia oyuncusu Matt Janning'in X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu adam yıllardır çalıyor! Euroleague'in birçok harika hakemi var ama bu adam en kötüsüydü ve nedenini görmek hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.

Boltauzer, geçtiğimiz haftalarda oynanan Olympiakos - Fenerbahçe basketbol maçını da yönetmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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