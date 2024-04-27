Ancelotti, Arda Güler'in yeni sezonki durağını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçında takımının tek golünü kaydeden Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımına 3 puana getiren golü atarak maça damgasını vurdu.

ARDA GÜLER GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda'ya övgüler yağdıran İtalyan hoca, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Yavaş yavaş kahraman olacak. Arda Güler bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda gelecek sezon bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartan Arda Güler, ilk defa bir lig maçına 11'de başlamıştı.