Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ancelotti, Arda Güler'in yeni sezonki durağını açıkladı

Ancelotti, Arda Güler'in yeni sezonki durağını açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçında takımının tek golünü kaydeden Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımına 3 puana getiren golü atarak maça damgasını vurdu.

Ancelotti, Arda Güler'in yeni sezonki durağını açıkladı - 1. Resim

ARDA GÜLER GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda'ya övgüler yağdıran İtalyan hoca, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Yavaş yavaş kahraman olacak. Arda Güler bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda gelecek sezon bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartan Arda Güler, ilk defa bir lig maçına 11'de başlamıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 450 milyon liralık para trafiği ele verdi!Telafisiz derbi! Kadıköy sahnesinde Fenerbahçe’nin misafiri Beşiktaş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tümer Metin'den çok konuşulacak İsmail Kartal iddiası! 'Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor' - SporTümer Metin'den çok konuşulacak İsmail Kartal iddiası! 'Fenerbahçe'yi bir tehlike bekliyor'Telafisiz derbi! Kadıköy sahnesinde Fenerbahçe’nin misafiri Beşiktaş - SporKadıköy sahnesinde Fenerbahçe’nin misafiri BeşiktaşKim tutar Aslan'ı! Son sözü İcardi söyledi... - SporKim tutar Aslan'ı! Son sözü İcardi söyledi...Mauro Icardi 21 gole yükseldi, Dzeko’yu geçti! Atanı da tutanı da süper - SporAtanı da tutanı da süperOkan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Galatasaray'dan tarihi sezon - SporOkan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Galatasaray'dan tarihi sezonFernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti - SporFernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...