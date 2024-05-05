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Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Mayıs günü Pursaklar'daki Merkez Taksi Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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