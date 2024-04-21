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Pompalı tüfekli videoya 'mizah' bahanesi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de üç genç sosyal medya platformunda pompalı tüfekle video çekti. Gençler, otomatik silah ile yakalanırken ifadelerinde mizah amaçlı video çektiklerini söyledi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. 

Sosyal medya platformlarındaki akılalmaz içeriklere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Bu kez Maltepe'de üç gencin tehlike saçan videosu gündem oldu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında pompalı tüfekle çekilen videonun paylaşılması üzerine harekete geçti.

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REŞİT BİLE DEĞİLLER!

Olayı gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi. 3 genç, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalandı.

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'MİZAH' YAPMIŞLAR

Olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektilerini, e-ticaret işi yaptıklarını, farklı bir amaçlarının olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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