Terör örgütlerinden peş peşe eylem! DEAŞ rejime saldırdı, YPG çocuk kaçırdı

Humus’ta Esad askerlerini ve İran destekli terörist gruplarını taşıyan araca saldıran DEAŞ, 10 rejim unsurunu öldürdü. Terör örgütü PKK/YPG ise Halep’te bir çocuğu daha kaçırdı.

Suriye’de büyük ölçüde etkisini kaybeden terör örgütü DEAŞ yeniden ortaya çıktı. Mahallî kaynaklardan edinilen bilgiye göre DEAŞ’lı teröristler, gece geç saatlerde Humus’un doğu kırsalındaki Suhne ile Tayba köyleri güzergâhında Beşar Esad rejim güçlerini ve İran destekli terörist gruplarını taşıyan bir araca pusu kurdu. Ağır silahlarla yapılan saldırı, rejim güçlerinin karşılık vermesiyle çatışmaya dönüştü. On rejim unsurunun öldüğü çatışmada, çok sayıda rejim mensubu da yaralandı.

Saldırıyla ilgili Suriye ordusundan bir açıklama yapılmadı. DEAŞ’lı teröristler, ocak ayında da Deyrizor ve Humus şehirlerinde rejim güçlerine saldırılar düzenleyerek çok sayıda rejim unsurunu öldürmüştü. Terör örgütü DEAŞ, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor şehirlerinin bir kısmını içine alan ve “Badiye” olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

Öte yandan Suriye’deki bir diğer terör örgütü PKK/YPG ise, Halep şehrinde işgal ettiği Menbiç ilçesinden 12 yaşındaki çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup “Bağımsız Kürt Rabıtası”nın sözcüsü Redor el-Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti. PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor. Terör örgütü, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke şehirlerinde işgal ettiği bölgelerde yılbaşından bu yana silahlı kadrosuna katmak amacıyla en az 20 çocuk kaçırdı.