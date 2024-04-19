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İsrail'in Suriye rejim ordusunu hedef aldığı iddia edildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in Suriye rejim ordusunu hedef aldığı iddia edildi!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in, Suriye'nin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.55'te Suriye'nin güney bölgesinde bazı noktaların, İsrail güçleri tarafından roketlerle hedef alındığı iddia edildi.

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Haberde, "Düşman İsrail, Filistin'in kuzeyinden Suriye'nin güney bölgesindeki hava savunma sistemlerini roketlerle vurdu. Saldırıda maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Suriye'nin güneyinde Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İRAN İLE BİRLİKTE SURİYE REJİMİNİN DE VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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İsrail'in İran'a yaptığı misilleme ile Suriye rejimine de saldırı düzenlediği iddiası, İsrail yönetiminin iki ülkeye de eş zamanlı operasyon düzenlediği iddialarını gündeme getirdi. İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına gerçekleştirdiği saldırı ile artan gerilim ciddiyetini koruyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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