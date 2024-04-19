Avrupa Komisyonu'ndan İsrail'in İran'a saldırısına dair ilk açıklama

İsrail'in İran'a misilleme saldırısının ardından Avrupa Komisyonu'ndan ilk açıklama geldi. İtidal çağrısı yapan Ursula von der Leyen, "Tüm tarafların bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan kaçınması için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'ı vurduğuna dair haberlerin ardından Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu.

Finlandiya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada von der Leyen, "Tüm tarafların bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan kaçınması için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi ve ekledi:

"Bölgenin istikrarlı kalması ve tüm tarafların daha fazla eylemden kaçınması kesinlikle gereklidir."