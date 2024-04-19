İran'a missilleme saldırısı için İsrailli siyasetçiler ne dedi?

Dün İsrail'in İran'a misilleme saldırısı yapması sonrası İsrailli siyasiler peş peşe açıklama yaptı. Aşırı sağcı vekiller saldırıyı 'yetersiz' bulurken iktidar partisi vekilleri ise memnun olduklarını söyledi. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran- İsrail gerilimi İsrail'in savaş uçaklarının Şam Büyükelçiliğini içerisindeki konsolosluk binasını bombalamasıyla başladı. İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e saldırmasıyla dün gece İsrail'den misilleme geldi.

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust saldırıya ilişkin “Gece meydana gelen patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin, tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti. Bu saldırı hiçbir zarara yol açmadı. Nükleer tesislerimizde bir sıkıntı yok” dedi.

İsrail'in saldırısı ülkede de konu oldu.

'SALDIRI YETERSİZ'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir,ülkesinin İran'a düzenlediği iddia edilen saldırıyı "yetersiz bulduğu" için rahatsızlığını ifade ederken, iktidar partisi Likud milletvekili Tally Gotliv, saldırıyı ima ederek, bundan memnuniyetini dile getirdi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırının yetersizliğine işaret ederek, bunu "zayıf" şeklinde nitelendirdi.

'GURURLA BAŞINIZI DİK TUTUN'

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Tally Gotliv de söz saldırıyı ima ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesi üyesi olan milletvekili Gotliv, "Günaydın sevgili İsrail halkı, gururla başınızı dik tutacağınız bir sabah. İsrail güçlü bir devlettir, caydırıcılığın yeniden tesis edilmesini umuyorum" ifadesini kullandı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Dışişleri Bakanlığının, büyükelçiliklerden İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği yönündeki iddialar hakkında açıklama yapılmamasını talep ettiği belirtildi.

İsrail'in missillemesi sonrası İran'da günlük hayat devam ediyor.

Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.