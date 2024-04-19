İsrail'in İran'a saldırısında dikkat çeken tarih detayı! Doğum günüymüş...
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail-İran gerginliği bu sabah yeni bir aşamaya geçti. İran'ın geçen hafta yaptığı misilleme saldırısına İsrail de bu sabah karşılık verdi. Saldırıda ciddi bir kayıp bulunmazken saldırının İran'ın dini lideri Hamaney'in doğum gününde yapılması dikkat çekti.
İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombalayıp İran ordusundan önemli isimleri öldürdü. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz hafta İran da füze saldırısıyla İsrail topraklarını saldırdı ancak bu saldırılar etkisiz oldu.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Bu sabaha karşı ise İsrail beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirdi. İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirildi.
İSRAİL YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI
Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazdı. İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" cevabını verdi.
Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Öte yandan saldırının tarihine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İsrail'in misillemeyi İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in doğum gününde gerçekleştirmesi öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı