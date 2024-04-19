İsrail'in İran'a saldırısında dikkat çeken tarih detayı! Doğum günüymüş...

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 09:24 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail-İran gerginliği bu sabah yeni bir aşamaya geçti. İran'ın geçen hafta yaptığı misilleme saldırısına İsrail de bu sabah karşılık verdi. Saldırıda ciddi bir kayıp bulunmazken saldırının İran'ın dini lideri Hamaney'in doğum gününde yapılması dikkat çekti.