ABD, İsrail'deki çalışanlarını uyardı: 3 şehrin dışına çıkmayın

İsrail'in İran'a yaptığı yeni misillemenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını uyardı. Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına çıkmamaları istendi.

İsrail, bu sabah İran'a misilleme başlattı. Bölgede gerilim devam ederken ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı geldi.

3 ŞEHİRDEN ÇIKMAYIN

Yapılan açıklamada, Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine Tel Aviv, Batı Kudüs ve Beerşeba şehirleri dışındaki bölgelere kişisel seyahatlerin kısıtlandığı belirtildi.

KARAR "AŞIRI TEDBİR NEDENİYLE" ALINDI

Açıklamada, bu kararın İsrail'in İran'a misilleme amaçlı bir saldırı düzenlediği yönündeki raporların ardından yaşanan "aşırı tedbir nedeniyle" alındığı ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

İran basını, bu sabah İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındı.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.