İran'da patlama sesleri peş peşe geldi! Uçuşlar iptal edildi

İsrail günler öncesinden İran'a saldıracağını duyurmuştu, beklenen misilleme bu sabah gerçekleşti. İsrail tarihinde ilk kez İran'ı hedef aldı, saldırı Drone'larla yapıldı. İsfahan'da patlama sesleri duyuldu akabinde bir çok yerde uçuşların iptal edildiği açıklandı. İşte son gelişmeler...

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. Sonrasında İran'ın bir çok bölgesinde uçuşlar iptal edildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

SESLERİN KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini ancak seslerin kaynağının henüz belli olmadığını belirtişti.

İRAN - İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.