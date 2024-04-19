İsrail, İran'a saldırdı! İsfahan’dan dumanlar yükseliyor

Son dakika... Reuters duyurdu, İsrail İran'a misilleme saldırısı başlattı. İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Bölgeden dumanlar yükseliyor, işte son gelişmeler...

Reuters, İsrail’in İran’a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın bir çok şehrinde uçuşlar durduruldu. İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini açıkladı. Bölgeden dumanlar yükseliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREDE

Son gelen haberlerde İran'ın hava savunma sistemini devreye soktuğu yer aldı.

ABD: FÜZELER FIRLATILDI

ABD medyası: İsrail İran'a karşı bir misilleme saldırısı başlatarak füzeler fırlattı.

İRAN: FÜZELERİ DÜŞÜRDÜK

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri: Isfahan semalarında çok sayıda insansız hava aracını hedefe ulaşamadan düşürüldü.

İSRAİL, IRAK ÜZERİNDEN SALDIRDI

Saldırıların Irak hava sahasından gerçekleştirilmiş olma ihtimali de dikkat çeken noktalardan biri oldu.

Ayrıntılar geliyor...

İRAN - İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.