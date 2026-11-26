Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 156 bin genç ve kadın çiftçiye 197 milyar lira düşük faizli kredi kullandırıldığını, tarım sigortalarında kadınlara yüzde 10, gençlere yüzde 5 prim indirimi uygulandığını söyledi. Yumaklı, üreticiye müjde verirken de “Besici hayvanını ESK’ya kâr garantisiyle satacak. 150 bin çiftçiye yüzde 75’e kadar hibeyle tohum ve fide verilecek” dedi.

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Kırsalda ekonomiyi canlandırarak köye dönüşü hızlandırmak için birçok projeyi hayata geçiren hükûmet, kadınlardan gençlere tüm kesimlere önemli destekler sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, hem desteklere ilişkin rakamları hem de önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri açıkladı.

Genç ve kadın çiftçilere sağlanan finansmana ilişkin bilgi veren Yumaklı, “2026 yılında 156 bin genç ve kadın çiftçimize 197 milyar lira düşük faizli tarımsal kredi kullandırdık. Son üç yılda tarımsal desteklerden yararlanan kadın üretici sayısı yüzde 12,7, genç üretici sayısı ise yüzde 40,3 arttı. Tarım sigortasında poliçe bedelinin yüzde 70’ine kadarını devlet karşılıyor. Kadınlara yüzde 10, gençlere yüzde 5 prim indirimi uyguluyoruz” dedi.

Kırsal kalkınma bütçesinde öncelik bu kesime: Kadın ve genç çiftçiye 197 milyar lira destek

BESİCİYE KÂR GARANTİLİ SATIŞ

Hayvancılık desteklerinde aile işletmeleri, gençler ve kadınlara öncelik tanındığını vurgulayan Yumaklı, Kırsalda Bereket Projesi’nin küçükbaş hayvancılığı da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti.

Projeden yararlanan yetiştiricilere büyükbaşta yıllık 270 bin lira, küçükbaşta 180 bin lira bakım ve besleme desteği verdiklerini, bir yıllık hayvan sigortasını da karşıladıklarını söyleyen Yumaklı “Gelir Garantili Besicilik Projesi ile yetiştiricilerimiz hayvanları 4 ila 9 ay besledikten sonra Et ve Süt Kurumuna (ESK) kâr garantili satış yapabilecekler” şeklinde konuştu.

Kırsal kalkınma bütçesinde öncelik bu kesime: Kadın ve genç çiftçiye 197 milyar lira destek

150 BİN ÇİFTÇİYE TOHUM VE FİDE

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması için tohum ve fide alımlarında yüzde 75’e kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Yumaklı, bu yıl 65 bin çiftçiyle 1 milyon dekar alanda çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Projenin 2027’de 150 bin çiftçiye ve 1,9 milyon dekar alana ulaştırılacağını açıklayan Yumaklı, 10 dekar ve altındaki seraların yenilenmesi için de uygun şartlarda finansman sağlanacağını kaydetti.

Kırsal kalkınma bütçesinde öncelik bu kesime: Kadın ve genç çiftçiye 197 milyar lira destek

TARIMA 1,3 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Destek programları, krediler, yatırımlar, vergi harcamaları, KİT finansmanı ve ihracat destekleri dâhil tarıma ayrılan toplam kaynağın 2027’de yüzde 39 artışla 1 trilyon 305 milyar liraya çıkacağını açıklayan Yumaklı, Bakanlığın bütçe teklifinin 760 milyar 597 milyon lira olduğunu söyledi. Mazot ve gübre maliyetlerindeki artışın üreticiye etkisini azaltmak amacıyla 2026 üretim yılı desteklerine 30 milyar lira ek kaynak ayrıldığını da bildirdi.

Kırsal kalkınma için 2026 yılında 12,7 milyar liralık destek paketi açıkladıklarını belirten Yumaklı, 5 bin 239 projeye yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe verildiğini ifade etti. Yumaklı, “Bütçenin en az yüzde 20’sini kadınlara ve gençlere, yüzde 30’unu aile işletmelerine ayırdık” dedi. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı’nın 2027’de yenileneceğini belirten Bakan, IPARD kapsamında yıl bitmeden 40 milyon avroluk yeni başvuru çağrısına çıkılacağını kaydetti.

Kırsal kalkınma bütçesinde öncelik bu kesime: Kadın ve genç çiftçiye 197 milyar lira destek

ÜRETİMDE VE TMO ALIMINDA REKOR

Planlı üretim havzalarında üretim yapan çiftçilerin mazot maliyetinin tamamının, gübre maliyetinin ise yarısının karşılandığını ifade eden Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl 12,3 milyon tonla tarihî hububat alım rekoruna ulaştığını ve üreticiye 226 milyar lira ödediğini aktardı. Bitkisel üretimde 143,1 milyon tonla bütün zamanların rekorunun kırılmasını beklediklerini belirten Yumaklı, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da 33 milyar doları aşacağını kaydetti. Yumaklı, 2027’de 14 baraj ve 30 sulama tesisi başta olmak üzere toplam 307 tesisin hizmete alınacağını, Hasat İzleme Sistemi’nin bütün biçerdöver ve pamuk hasat makinelerinde zorunlu hâle getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kırsal kalkınma bütçesinde öncelik bu kesime: Kadın ve genç çiftçiye 197 milyar lira destek

KİM, NASIL YARARLANABİLİYOR?

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı’na gerçek ve tüzel kişiler ile tarımsal amaçlı örgütler projeleriyle başvurabiliyor. Modern sera ve hayvancılık tesisi kurulması, arıcılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması destek kapsamına giriyor.

Projesi kabul edilen kadın ve genç girişimcilere KDV dâhil uygun yatırım tutarının yüzde 60’ı oranında hibe sağlanıyor.

İlgili alanda mesleki veya yükseköğrenim görmüş, 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış gençlerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor.

Kırsalda Bereket Projesi’nin küçükbaş hayvancılık çağrısında ise köye dönerek hayvancılığa başlamak isteyenlere işletme kurmadan başvuru imkânı tanınıyor. Başvurular, işletmenin bulunduğu veya kurulacağı yerdeki il ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılıyor. Kadınlara değerlendirmede ilave puan veriliyor. İşletmesi bulunmadan hak kazananlara, hayvan tesliminden önce yeterli kapasitede işletme kurmaları için beş iş günü süre tanınıyor.

TARIMDA YENİ SEZON BEREKETLE BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığının ekim ayı verilerine göre Türkiye genelinde ortalama 96,4 milimetre yağış kaydedildi. Normallerin yüzde 95, geçen yılın ise yüzde 80 üzerine çıkan yağışlarla son 16 yılın en yüksek ekim seviyesine ulaşıldı. Yağışların olumlu etkisiyle ülke genelinde yaygın bir kuraklık riski görülmezken, 2026-2027 sezonu için güzlük ekim faaliyetleri hız kazandı.



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