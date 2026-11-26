Kamu ihalelerinde en düşük fiyatı vermek tek başına yeterli olmayacak. Erken teslim, sıfır atık, teknolojik yenilik ve KOBİ olma gibi kriterler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak.

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HABER MERKEZİ/ANKARA- Kamu ihalelerinde isteklilerin verdikleri tekliflerde fiyat dışı unsurların kapsamı genişletiliyor. Bu kapsamda, bir isteklinin en düşük fiyatı vermesi ihalenin kazanılmasında yeterli olmayacak, erken teslim, sıfır atık, yenilikçi özellikler kullanılacak teçhizatın isteklinin kendi malı olması gibi özellikler de ihalenin verilmesinde dikkate alınacak.

Yeni Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği taslağında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken teklif bedelinin yanında dikkate alınan ‘fiyat dışı unsurlara’ yeni başlıklar ekleniyor. Böylece ihaleyi kazanan yalnızca en düşük fiyatı veren istekli değil, fiyat ve fiyat dışı unsurların birlikte değerlendirilmesiyle en avantajlı konuma gelen istekli olacak.

Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların kapsamı genişliyor: İhale için ‘en düşük fiyat’ yeterli olmayacak

Taslakta, ihale dokümanında yer verilmişse erken teslim, ilave garanti süresi ve şartları ile satış sonrası hizmet ve teknik yardım kriterleri ihalelerde fiyat dışı unsur olarak kullanılabilecek.

Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların kapsamı genişliyor: İhale için ‘en düşük fiyat’ yeterli olmayacak

Ayrıca teknolojik üstünlük veya yenilikçi özellikler, çevresel kriterler (sıfır atık, emisyon, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi), sosyal amaçların sağlanmasına veya sosyal faydanın artırılmasına yönelik kriterler de ihalelerde dikkate alınacak.

İstekli hakkında ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemiş olması, imzalanan sözleşmelerin, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde devredilmemiş veya yükleniciden kaynaklanan nedenlerle feshedilmemiş olması da ‘fiyat dışı unsurlar’ arasında yer alacak.

Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların kapsamı genişliyor: İhale için ‘en düşük fiyat’ yeterli olmayacak

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde ise kullanılacak olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması ve isteklinin KOBİ olması da ihalelerde fiyat dışı bir unsur olarak değerlendirilecek.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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