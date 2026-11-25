Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak pazarlıklar öncesinde ChatGPT, Gemini, Grok ve Claude'a yeni asgari ücretin ne kadar olacağını sorduk. Üç yapay zekânın aynı rakamda buluşması dikkat çekti.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında bir araya gelecek. 4 toplantı yapması beklenen komisyonun ay sonuna kadar nihai kararını açıklaması bekleniyor. Pazarlıkların başlamasına sayılı günler kalırken, asgari ücret zammına ilişkin çeşitli tahminler de gelmeye devam ediyor. Peki, 2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2026 yılının başında net asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Böylece 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan net asgari ücret, 2026 yılında 28 bin 75 TL'ye yükselmişti. Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için gözler şimdi aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi.

4 yapay zekâdan asgari ücret tahmini! ChatGPT, Gemini ve Grok aynı rakamı verdi, Claude ayrıştı

YAPAY ZEK Â YA SORDUK!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun pazarlık masasına oturmasına sayılı günler kala, 2027 yılına ilişkin tahminler de şekillenmeye başladı. Ekonomik beklentiler, enflasyon hedefleri ve işveren maliyetleri zam oranına ilişkin değerlendirmelerde öne çıkarken, biz de ChatGPT, Grok, Gemini ve Claude'dan oluşan dört farklı yapay zekâya "2027 yılında asgari ücret ne kadar olur?" diye sorduk.

Dört yapay zekânın tahminleri karşılaştırıldığında, ChatGPT, Gemini ve Grok aynı rakamda birleşirken, Claude ise daha düşük tahminiyle diğerlerinden ayrıldı.

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CHATGPT'NİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, 2027 yılı net asgari ücret tahminini 36 bin 500 TL olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 zam yapılması anlamına geliyor. ChatGPT, muhtemel zam senaryosunda 36 bin TL ile 38 bin TL aralığını öne çıkardı.

ChatGPT tahmininin arkasındaki gerekçeleri ise şöyle sıraladı:

2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,5-30 bandında olması.

Yüzde 30'luk artışın mevcut ekonomik beklentilerle uyumlu görünmesi.

İşveren maliyetleri ve istihdam üzerindeki baskının daha yüksek bir zammı zorlaştırabilmesi.

Yüzde 35'lik zam oranının da alternatif senaryolar arasında bulunması.

4 yapay zekâdan asgari ücret tahmini! ChatGPT, Gemini ve Grok aynı rakamı verdi, Claude ayrıştı

GEMİNİ'NİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Google tarafından geliştirilen Gemini de ChatGPT gibi 2027 yılı için net asgari ücretin 36 bin 500 TL olacağını tahmin etti. Yaklaşık yüzde 30'luk zamma işaret eden Gemini, öngörüsünü üç temel faktöre dayandırdı.

Merkez Bankası ve OVP beklentileri: Gemini, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,5 seviyesinde olmasını dikkate aldı. Enflasyon hedefleri ile çalışanların alım gücünü koruma ihtiyacının zam oranında belirleyici olabileceğini değerlendirdi.

Yüzde 30 psikolojik eşiği: Yapay zekâya göre yüzde 30'luk artış, hem işveren maliyetleri hem de çalışanların beklentileri açısından öne çıkabilecek bir oran. Mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplandığında yüzde 30 zam, yaklaşık 36 bin 498 TL'ye karşılık geliyor.

Yuvarlama ihtimali: Gemini, komisyonun hesaplanan tutarı yukarı yuvarlayarak net asgari ücreti 36 bin 500 TL olarak belirleyebileceğini öngördü.

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GROK'UN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Elon Musk'ın kurduğu xAI tarafından geliştirilen Grok ise diğer yapay zekâlardan biraz daha yüksek bir tahminde bulundu.

Grok, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak dikkate alarak bu oranda bir artış yapılması durumunda net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 358 TL'ye çıkacağını belirtti.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahmine göre ise asgari ücretin 36 bin 49 TL seviyesinde olacağını hesapladı.

Grok ayrıca bütçede asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynakta yüzde 33,7'lik artış bulunduğuna dikkat çekerek bunun 37 bin 500 TL civarında bir ücrete işaret edebileceğini ifade etti.

Kendi tahminini de açıklayan Grok, 2027 yılında net asgari ücretin 36 bin 500 TL ile 37 bin 200 TL arasında belirlenmesini en gerçekçi senaryo olarak değerlendirdi. Grok'a göre ücretin 37 bin 500 TL'nin üzerine çıkması sürpriz olmayacak, 36 bin TL'nin altında kalması ise beklenmedik bir sonuç olacak.

CLAUDE'IN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, diğer üç yapay zekâdan ayrılarak 2027 yılı net asgari ücret tahminini 35 bin TL olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut ücrete yaklaşık yüzde 25 zam yapılması anlamına geliyor. Claude, makul gördüğü tahmin aralığını ise 34 bin TL ile 36 bin 500 TL olarak belirledi.

Tahmininin gerekçelerini açıklayan yapay zekâ, şu değerlendirmelerde bulundu:

Gerçekleşen enflasyon: Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,8 seviyesinde olması ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi.

Enflasyon hedefleri: 2027 yılı için belirlenen enflasyon hedeflerinin ücret artışlarında etkili olabileceği.

Son iki yılın zam politikası: Geçmiş yıllarda asgari ücret artışlarının gerçekleşen enflasyonun altında, enflasyon hedeflerinin üzerinde kalması.

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