Turkcell’in Zekâ Gücü Projesi, 10 yılda 1 milyon öğrenciye ulaştı. 100’üncü teknoloji sınıfının açıldığı projede, yeni dönemin eğitim odağını yapay zekâ oluşturacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kimi robot tasarlıyor, kimi kendi yazılımını geliştiriyor, kimi de üç boyutlu yazıcılarla hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Turkcell’in Zekâ Gücü sınıflarında çocuklar teknolojiyle yalnızca tanışmıyor, üretmenin de yollarını öğreniyor.

10 yılda 1 milyon öğrenciye ulaşan projede, 100’üncü teknoloji sınıfının da açılışı gerçekleşti. Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) düzenlenen törende okullar, Turkcell’in 5G teknolojisiyle birbirine bağlanırken, 13 şehirde tamamlanan 13 yeni teknoloji sınıfı eş zamanlı olarak hizmete alındı.

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, projenin 10 yıllık başarısının en somut göstergesinin öğrencilerin kazanımları olduğunu söyledi.

Teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne dikkati çeken Koç “Bir çocuğun geleceğini, yaşadığı şehir ya da sahip olduğu imkânlar belirlememeli. Merakın araştırmaya, bir fikrin teknoloji girişimine dönüşmesi projemizin oluşturduğu değerin en güzel göstergesi” dedi.

YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE YAPAY ZEKÂ VAR

Zekâ Gücü Projesi’nin ikinci 10 yılında eğitim programlarının yapay zekâ odaklı geliştirileceğini bildiren Koç, teknolojideki dönüşümün öğrenme ve üretme biçimlerini değiştirdiğine işaret etti.

Bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi sorgulamanın ve yeni bir değere dönüştürmenin önem kazandığını belirten Koç, yapay zekâyı eğitimlerin merkezine alacaklarını kaydetti. Turkcell’in 5G, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yapay zekâ yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital geleceğine katkı sağladığını dile getiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir ülkenin teknoloji gücünü yalnızca altyapısı değil, yetiştirdiği insanlar belirler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen Zekâ Gücü Projesi kapsamında BİLSEM’lerdeki laboratuvarlarda yapay zekâ, robotik, kodlama ve 3D tasarım alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor. Çevrim içi platformuyla da 7-18 yaş grubuna ücretsiz eğitim sunan projede öğrenciler, son 10 yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda 1.000’den fazla ödül kazandı. Proje, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Birleşmiş Milletlerde örnek uygulama gösterildi.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala