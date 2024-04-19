İsfahan'daki patlama sesleri sonrası İran'dan son açıklama: Şimdilik füze saldırısı yok

İsrail'in İran'a saldırı başlattığı haberleri sonrası İran Uzay Ajansı Sözcüsü Dalirian, İran'ın birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü ve ülkeye "şimdilik bir füze saldırısı olmadığını" söyledi.

Reuters'ın İsrail İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İran'dan açıklama geldi. İran Uzay Ajansı Sözcüsü Hossein Dalirian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç insansız hava aracı ülkenin hava savunması tarafından başarıyla düşürüldü, şimdilik füze saldırısı olduğuna dair bir rapor yok" dedi.

Fars haber ajansı, İsfahan yakınlarındaki Shekari askeri hava üssü yakınlarında "üç patlama" duyulduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürülmüştü.

Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirmişti. İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İ

ran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.