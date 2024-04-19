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İsrail, İran Hava Kuvvetleri Üssünün bulunduğu İsfahan şehrine saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reuters'tan alınan bilgiye göre İsrail İran'a misilleme saldırısı başlattı. İsrail nereye saldırdı, can kaybı var mı soruları araştırılıyor.

Sabah saatlerinde gelen haberlere göre İsrail İran'a karşı saldırıya geçti. Ardından saldırı nereye gerçekleşti, can kaybı var mı soruları gündeme geldi. 

İsrail misilleme saldırısı olarak İran Hava Kuvvetleri Üssünün bulunduğu Isfahan şehrine saldırdı.

İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama sesleri geldiği öğrenildi.

İran medyası IRNA, İsfahan kentinde duyulan patlamaların ardından büyük bir hasar meydana gelmediği ve can kaybının yaşanmadığını açıkladı. 

Al Jazeera, saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

İsrail merkezli Kanal 12'nin açıklamasında İsrail, İran'ı vuracağını ABD'ye önceden bildirmesine rağmen Washington'dan herhangi bir destek açıklaması gelmediği ifade edildi. 

İsfahan'da son olarak şehrin güvenli, sağlam olduğu ve insanların normal hayatlarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 

İran, yaptığı son açıklamada birkaç insansız hava aracını düşürdüğü ve  "şimdilik bir füze saldısı olmadığını" ifade etti.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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