Nükleer santral mi vuruldu? Patlamanın nedeni ne? İsrail'in saldırdığı İran'dan açıklama

İsrail, gece yarısı İran'a misilleme yaptı. İsrail'in 3 İHA'sı İran'ın hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" ifadelerini kullandı. İran medyası da nükleer santralin vurulduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

İran, geçtiğimiz hafta İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail ordusu, beklenen karşılığı gece yarısı verdi. İsrail ordusu, İran'a 3 İHA ile saldırdı. Ancak İran'ın hava savunma sistemi İHA'ları havada imha etti. Güvenlik nedeniyle İran'da uçuşlar bir süreliğine askıya alınırken, İran'dan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

"FÜZE SALDIRISI YOK"

İran Uzay Ajansı Sözcüsü Hossein Dalirian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç insansız hava aracı ülkenin hava savunması tarafından başarıyla düşürüldü, şimdilik füze saldırısı olduğuna dair bir rapor yok" dedi.

"KÜÇÜK BİR SALDIRI OLDU"

İranlı yetkililer de saldırının küçük çaplı olduğunu belirtti. İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

İRAN MEDYASI HABERLERİ NASIL GEÇTİ?

İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu da İsfahan’da çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurulduğu haberini geçti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise yerel saatle 04.00 dolaylarında İsfahan 8. Ana Jet Üssü civarında 3 mini İHA'nın alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktardı.

"NÜKLEER SANTRALDE PATLAMA OLMADI"

İran resmi ajansı IRNA da haberinde, ülkenin bir çok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz’in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini duyurdu.

Sabaha karşı bazı bölgelerde tespit edilen şüpheli hava cisimleri sonucu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen haberde, ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığı aktarıldı.

Sosyal medyada İsfahan’daki nükleer santralde patlama olduğu ve hasar oluştuğu yönündeki paylaşımlara ilişkin de İsfahan'daki kritik tesisler ve nükleer merkezlerde durumun güvenli olduğu, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

Devlet televizyonu güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklarına dayandırarak İsfahan’daki nükleer tesisin saldırıya uğramadığını aktarırken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kentte herhangi bir füze saldırısı yaşanmadığını küçük dronların vurulmuş olabileceğini bildirdi.

İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü’nde yaşanan olayla ilgili Ordudan yapılan açıklamada, “İsfahan'da duyulan patlama seslerinin hepsi hava savunma sistemine ait olup şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

UÇUŞLAR 2 SAAT İÇİNDE NORMALE DÖNDÜ

IRNA, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketine dayandırdığı haberinde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyurdu.

Uçuşların iptal edilmediği belirtilen açıklamada, yolcuların havalimanlarına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

Bu açıklamanın üstünden yaklaşık 2 saat geçmesinden sonra da uçuşların yeninde başladığı, saat 10.30 Tahran-Tiflis uçuşu için biniş kartlarının verilmeye başlandığı kaydedildi.

Tahran ve İsfahan havaalanlarında uçuşların durdurulması nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na yönlendirilen Homa Hava Yollarına ait Roma-Tahran uçağının da yeniden Tahran’a yöneldiği kısa süre sonra inişe geçeceği aktarıldı.

Diğer yandan bazı sosyal medya kullanıcıları hadisenin İran lideri Ali Hamaney’in doğum gününde meydana geldiğine dikkati çekti.