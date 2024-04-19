Tüm dünyanın gözü Orta Doğu'da! İsrail'in İran'a saldırısı hakkında neler biliyoruz?

Tüm dünya günün ilk ışıklarında İsrail-İran cephesinden gelen haberlerle uyandı. Haberler, İsrail'in İran'ın saldırısına cevap verdiği yönündeydi. İsrail'in İran'a saldırı düzenlediğinin öğrenilmesinin hemen ardından açıklamalar peş peşe geldi. Tüm dünyanın merak ettiği İsrail-İran gerilimine 4 başlık altında kısa bir bakış...

Orta Doğu, 7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından beri ateş hattı... Tüm dünya bugün ise güne İsrail'in İran'a misilleme saldırısı haberiyle başladı.

İsrail'in saldırısı, İran'ın 300'den fazla insansız hava aracı ve füzeden oluşan bir yaylım ateşi başlatmasının üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti. Bu eşi benzeri görülmemiş saldırının kendisi, Suriye'de daha önce yapılan ve İsrail'in sorumlu tutulduğu bir saldırıya misillemeydi.

Ezeli rakipler arasında tırmanan bu gerilim, küresel güçleri dikkatli olmaya ve Gazze'deki savaşın temelinde yatan sürtüşmelerin Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya dönüşmesine izin vermemeleri için her iki tarafa da çağrıda bulunmaya sevk etti.

Peki İsrail-İran geriliminde hızlı başlayan günün ilk saatlerinde neler yaşandı?

KİM, NE ZAMAN, NEYİ VURDU?

İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeybatısındaki Shekari askeri hava üssü yakınlarında "üç patlama" duyulduğu belirtildi.

İran Uzay Ajansı Sözcüsü Hossein Dalirian, birkaç insansız hava aracının düşürüldüğünü ve "şimdilik füze saldırısı olmadığını" söyledi.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili CNN'e yaptığı açıklamada İsrail'in İran içindeki saldırısının hedefinin nükleer olmadığını söyledi. İran'ın Tasnim haber ajansı "İsfahan eyaletindeki nükleer tesislerin tamamen güvende olduğunu" söyledi.

Bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunan Tasnim, İran'ın dışarıdan saldırıya uğradığını da yalanladı. Yerel bir aktivist gruba göre Suriye'nin güneyinde de patlamalar olduğu bildirildi.

İRAN NASIL KARŞILIK VERDİ?

Devlet medyasının bildirdiğine göre, İran'ın çeşitli şehirleri üzerindeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Mehr haber ajansına göre Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirlerine uçuşlar askıya alındı ve ülkenin çeşitli bölgelerindeki havaalanları da kapatıldı.

AFP'nin derlemesine göre, uçuş takip yazılımı, ticari uçuşların İsfahan da dahil olmak üzere batı İran'dan kaçındığını ve Tahran'ı kuzey ve doğuya doğru saptığını gösterdi.

Emirlik havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Tahran'a doğru yola çıkmış olan bir flydubai uçağının, İran'ın başkentindeki havaalanının kapatılması üzerine Dubai'ye geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

İran televizyonu İsfahan'daki bir kavşakta trafiğin normal seyrettiğini canlı yayınla aktarırken, resmi IRNA haber ajansı patlamaların ardından "büyük bir hasarın meydana gelmediğini" bildirdi.

NEDEN ŞİMDİ?

Gazze'de savaşın başladığı ekim ayından bu yana bölgedeki İran destekli silahlı gruplar İsrail'e saldırılar düzenliyor. Ancak son zamanlarda İsrail-İran arasındaki doğrudan temaslar daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı.

Tahran, 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve İsrail'in sorumlu tutulduğu ölümcül saldırıya cevap olarak ezeli düşmanına yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlattı.

İsrail, cumartesi günü başlatılan ve çoğunlukla önlenen ve ölüme yol açmayan bu saldırıya karşılık verme sözü vermişti.

İran'da patlamaların duyulmasından birkaç saat önce Dışişleri Bakanı, İsrail'in ülkesine yönelik herhangi bir saldırıdan "pişmanlık duyacağı" uyarısında bulundu.

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu konulu bir toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaylım ateşini "meşru savunma" olarak nitelendirdi ve İsrail'in "daha fazla askeri maceracılığa son vermesi" gerektiğini söyledi.

NE TEPKİLER GELDİ?

İsrail ordusu, AFP'ye verdiği demeçte İran ve Suriye'deki patlama ve saldırı haberleriyle ilgili olarak "şu anda bir yorumumuz yok" dedi.

Beyaz Saray ya da Pentagon'dan ise hemen bir yorum gelmedi.

Bazı ABD medya kuruluşları Washington'un İsrail'in saldırılarından önceden haberdar olduğunu ancak operasyonu desteklemediğini ya da operasyonun yürütülmesinde herhangi bir rol oynamadığını bildirdi.