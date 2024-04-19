İran’da uçuş kısıtlaması geldi bütün uçuşlar iptal edildi

İran uçuşları iptal mi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İsrail, İran’a misilleme saldırısı düzenledi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen misilleme saldırısının ardından 19 Nisan İran uçuşlar iptal mi, sorusu hız kazandı. İşte detaylar...

İsrail, İran'a resmen saldırı başlattı. İsrail'in Lübnan sınırında çok sayıda insansız hava aracı saldırısı alarmı verildi. İran Hava Kuvvetleri, İsfahan semalarında çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Saldırının ardından İran uçuşları iptal mi, sorusuna cevap aranıyor. Peki, 19 Nisan İran uçuşlar iptal mi? Ayrıntılar haberimizde...

İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İran, Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirlerine yapılan uçuşları geçici olarak durdurdu.

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanında yolculara tüm uçuşların iptal edildiğini ve havalimanından çıkmaları gerektiğini söylendi.

İran'da tüm havalimanlarındaki uçuşlar yarına kadar ertelendi. Tahran'a inecek uçaklar ise geri dönüyor.

İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail’deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatini “çok ihtiyatlı davranmaları” gerektiği uyarısında bulunarak kısıtladı.

Avustralya ise vatandaşlarına İsrail'i derhal terk etme çağrısı yaptı.